Bursa’da kereste atölyesinde korkutan yangın

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik uğraşları sonunda söndürüldü.

Yangın, gece 02.00 sıralarında Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Ankarayolu Caddesi üzerinde bulunan Nesrullah Bozdemir’e ait kereste atölyesinde meydana geldi. Olay yerine gelen 5 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken kereste atölyesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar ise uzun süre yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerini izledi. Yangının yol kenarında olmasından dolayı Ankarayolu Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Yangın tamamen söndürüldükten sonra ekipleri yolu trafiğe açarken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yusuf Ali Arslan