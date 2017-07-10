Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Asayiş »
  • Bursa'da kız öğrencilerin arasına dalan kamyonet 2 kişiyi öldürdü 16 kişiyi yaraladı

Bursa'da kız öğrencilerin arasına dalan kamyonet 2 kişiyi öldürdü 16 kişiyi yaraladı

Bursa’da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Diyarbakır’dan gelen kız öğrencileri taşıyan otobüs otobanda mola verdi. Arkadan gelen kamyonet öğrencilerin arasına daldı. 2 kız öğrenci öldü, 16 kişi yaralandı.

Bursada kız öğrencilerin arasına dalan kamyonet 2 kişiyi öldürdü 16 kişiyi yaraladı

10 Temmuz 2017 07:29
Kamyonet öğrencilerin arasına daldı, 2 ölü, 16 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolu üzerinde Bursa istikametinde Gemlik gişelerine yakın noktada meydana geldi. 

İddiaya göre Diyanet İşleri başkanlığının bir etkinliğine katılmak Diyarbakır ilinden gelen 91 kız öğrenci 3 öğretmen uçakla Sabiha Gökçen Havaalanına geldi. Oradan 2 otobüsle Bursa’ya gelmek üzere yola çıkan otobüsler Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolu üzerinde Bursa istikametinde Gemlik gişelerine yakın noktada öğrencilerin mide bulantısı şikayeti üzerine yol kenarında durdu. Otobüslerden inen öğrenciler hava almak için dışarıda bulundukları sırada arkadan gelen kamyonet, emniyet şeridinde bekleyen öğrencilerin arasına daldı. Kaza sonucu çok sayıda kız öğrenci yaralanırken Edanur Yıldız(13) ve Semanur Tekinhatun(13) hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Sedrettin Eroy’un da aralarında bulunduğu çok sayıda yaralı çevre ilçelerin hastanelerine kaldırıldı. Yaralı kız öğrencilerden 4’ünün ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine giden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için seferber oldu. Savcılık olayla ilgili olarak otobüs şoförleri Hakan Taşpınar ve Kaan Selvi hakkında gözaltı kararı aldı.

Kaza sonrası otobanda çevre güvenliğini sağlayan polis ekipleri yolu tek şeride düşürdü. 

Musa Öztürk - Hurşit Topal 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!