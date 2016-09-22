Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Selçuk S. merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi Karaca Sokak'ta ikamet eden babaannesi Remziye S. ile dedesi İbrahim S.'nin yanına eşya almaya geldi. Burada annesi ve babasıyla görüşmek isteyen 25 yaşındaki Selçuk S., ailesinin şehir dışında olduğunu öğrenince babaannesiyle dedesini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Evi yakmakla polisleri sık sık tehdit eden Selçuk S., polislerin ikna çabalarının ardından evin kapısını açarak babaannesiyle dedesini ekiplere teslim etti. Yürümekte zorluk çeken Remziye S. polis ekiplerinin yardımıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. Remziye S. ile İbrahim S. evden çıktığında üzerilerinde kan lekeleri olması dikkat çekti. Yaralanmaları olmayan Remziye ile İbrahim S. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Teslim olmamak için uzun süre direnen Selçuk S. ikna çabalarının ardından elindeki bıçağı ve keseri atarak polis ekiplerine teslim oldu. Selçuk S. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Enver Fatih Tıkır