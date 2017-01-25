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Bursa’da ’şap’ paniği

Türkiye genelinde bazı bölgelerdeki hayvanlarda görülen şap salgını Bursa’ya da sıçradı. Bursa’nın İnegöl ilçesinde bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilirken, İnegöl Hayvan Pazarı üç hafta kapatıldı.

Bursada şap paniği

25 Ocak 2017 11:24

Yaklaşık 18 bin 500 büyükbaş hayvanın bulunduğu Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı iki mahallesindeki hayvanlarda görülen şap hastalığı sebebiyle İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından İnegöl Hayvan Pazarının 20 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında kapalı tutulmasına karar verdi. Şap hastalığı görülen iki mahalledeki hayvanlar karantina altına alındı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından iki mahallede şap aşısı çalışmaları başlatıldı.

İnegöl’de iki kırsal mahallede şap hastalığının görüldüğünü doğrulayan S.S. Bursa Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Nurettin Çakır, “İnegöl’de iki köyümüzde görünen şap hastalığından dolayı köylerde şap aşılama çalışmaları başlamıştır. Bu şap hastalığı sebebiyle İnegöl Hayvan Pazarı, üç hafta süreyle kapatıldı. Bursa Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği olarak, gerekli çalışmaları İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüyle birlikte yapmaktayız. Şap hastalığının önlenmesini ve daha fazla yayılmamasının sağlanmasını, gerekli aşıların biran önce yapılmasını istiyoruz. Şap hastalığı hayvanlarda ölüme sebep olabiliyor. Üreticiye büyük zararlara mal olabiliyor. Sigorta kapsamına da girmediğinden dolayı üreticimiz mağdur oluyor. Mağdur olmamaları için şap hastalığını biran önce tedavi edilmesini istiyoruz. Aynı zamanda ilçemize hayvan giriş ve çıkışlarının daha sıkı denetlenmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

(Salih Bakıcı/İHA)

Etiketler: bursa, şap


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