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Bursa’da Şebnem Ferah rüzgarı esti

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür ve Sanat, Turizm Vakfı tarafından bu yıl 56.’sı düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali’ Reşat Oyal Kültür parkı açık hava tiyatrosunda rock müziğinin güçlü temsilcisi Şebnem Ferah konseri ile son buldu.

Bursada Şebnem Ferah rüzgarı esti

27 Temmuz 2017 07:53

Dansı ve güçlü sesi ile müzikseverlerin ilgi odağından düşmeyen Şebnem Ferah ilk albümü olan ‘kadın’ albümünden son albümü olan ‘od’ albümünden seçtiği şarkıları ile Bursalı vatandaşlara muhteşem bir konser ziyafeti sundu.

Şebnem Ferah sahnede, Bursa’da neredeyse 7 yılımı geçirdim, müzikle ilişkim açısından çok önemli bir şehir. Bu sahneye ilk kez 17 yaşımda çıktım. Burada sizlerle olduğum için çok mutluyum’ diyerek düşüncelerini belirtti.
Ferah, ‘birileri var’, ‘od’, ‘kalbim mezar’, ‘vazgeçtim dünyadan’, ‘deli kızım uyan’ adlı sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirdi. 


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