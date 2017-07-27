Bursa’da Şebnem Ferah rüzgarı esti

Dansı ve güçlü sesi ile müzikseverlerin ilgi odağından düşmeyen Şebnem Ferah ilk albümü olan ‘kadın’ albümünden son albümü olan ‘od’ albümünden seçtiği şarkıları ile Bursalı vatandaşlara muhteşem bir konser ziyafeti sundu.

Şebnem Ferah sahnede, Bursa’da neredeyse 7 yılımı geçirdim, müzikle ilişkim açısından çok önemli bir şehir. Bu sahneye ilk kez 17 yaşımda çıktım. Burada sizlerle olduğum için çok mutluyum’ diyerek düşüncelerini belirtti.

Ferah, ‘birileri var’, ‘od’, ‘kalbim mezar’, ‘vazgeçtim dünyadan’, ‘deli kızım uyan’ adlı sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirdi.