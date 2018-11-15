Bursa'da tarihi bina alev alev yandı!

Yangın, Osmangazi'ye bağlı Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap bir binada bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler gökyüzüne kadar çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ev yıkıldı

Öte yangın sebebiyle ahşap evde alevler sebebiyle zaman zaman yıkılmalar meydana geldi. Duvarların yıkılması saniye saniye İHA kamerasına yansıdı. Yangın; itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı. Olay yerine tedbir amacıyla sevk edilen ambulans ekipleri herhangi bir zehirlenen kimse olmadığı için geri döndü

Ahmet Faruk Çabuk - Abdullah Çibir

