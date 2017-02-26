Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde adliye otoparkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yolundan Uluyol istikametine doğru ara sokaktan çıkan bir motosikletli genç ile matbaacılar sokağından Adliye Otoparkı istikametine seyreden bir otomobil yol ağzında kafa kafaya geldi.

Her iki sürücü de birbirlerine çarpmamak için ani firen yapmak zorunda kaldı. Otomobil sürücüsü ile motosikletli genç tartışmaya başladı. Münakaşanın büyümesiyle iki sürücü tekme tokat birbirine girdi. Kavgayı otopark görevlisiyle çevrede bulunan esnaf ayırdı. Her iki taraf da araçlarına binip olay yerinden ayrıldı.

Uğur Uslubaş