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Bursa'da yol çöktü, 2 TIR yan yattı

Bursa’da altyapı çalışması nedeni ile açılan ve düzgün kapatılmayan yolun çökmesi sorucu 2 TIR yan yattı.

Bursada yol çöktü, 2 TIR yan yattı

29 Kasım 2016 12:08
Bursa'da yol çöktü, 2 TIR yan yattı - Tıkla İzle

Olay merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre mahallesi . dikencik caddesi üzerinde meydana geldi.. Edinilen bilgiye göre, Hacı Baş Özmen idaresindeki 71 FF 531 plakalı TIR yük boşaltmaya giderken daha önceden altyapı çalışması yapılmış ve düzgün kapatılmamış yolun bir anda çökmesi sonucu yan yattı. Aynı yol üzerinde Afyon’dan tuğla getiren Ali Yılmaz İdaresindeki 03 BE 565 TIR yük indirme yerine yanaştığı sırada yol çökmesi sonucu aynı şekilde yan yattı. TIR içerisinde bulunan tuğlalar yaya kaldırımına yığılırken yoldan vatandaşın geçmemesi faciayı önledi.

Sürekli Bursa’ya yük getirdiğini dile getiren TIR şoförü Alı Yılmaz” Buraya geldim aracımı park ettim. İşçi arkadaş arabadan indi 10 saniye sonra araba göçtü. Bu yol iyi doldurulsaydı bu TIR çökmezdi”dedi.
Diğer TIR şoförü Hacı Baş Özmen “Kendimizi öldürecektik. Böyle rezillik olmaz seyir halindeyken bir anda yol çöktü dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CENGİZ GÜNDÜZ 

Etiketler: bursa tır çöktü, TIR şoförü Ali Yılmaz


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