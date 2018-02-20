Bursa'daki uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, art arda yaptığı uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu bağımlısı olan 20 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların verdiği ifadeler doğrultusunda, uyuşturucu madde temin eden ve organize olarak çalışan bir suç örgütünü tespit eden polis, 5 ay boyunca örgüt elemanlarını teknik takibe aldı. Sabaha karşı yapılan operasyonlarda organize olarak uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen E.A., E.K., H.D., O.S., G.F.B., L.Y., C.A., R.S. ve Ü.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.