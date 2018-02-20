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Bursa'daki uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bursadaki uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

20 Şubat 2018 18:41

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, art arda yaptığı uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu bağımlısı olan 20 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların verdiği ifadeler doğrultusunda, uyuşturucu madde temin eden ve organize olarak çalışan bir suç örgütünü tespit eden polis, 5 ay boyunca örgüt elemanlarını teknik takibe aldı. Sabaha karşı yapılan operasyonlarda organize olarak uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen E.A., E.K., H.D., O.S., G.F.B., L.Y., C.A., R.S. ve Ü.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

 

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