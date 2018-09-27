Bursagaz'dan patlama açıklaması

Bursagaz'dan yapılan açıklamada, “Maksem Mahallesi Sebici Çıkmazı'nda çarşamba günü saat 16:15 sularında üç katlı bir evde yaşanan doğal gaz patlamasında 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Öncelikle yaşanan talihsiz olay sebebiyle derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Acil ekiplerimiz ihbarı alır almaz sür'atle bölgeye intikal etmiş ve gerekli tedbirleri itfaiye, AFAD ve polis ekipleriyle iş birliği içerisinde almıştır. Patlamanın olduğu binanın yıkılma riski bulunduğundan inceleme yapacak teknik ekiplerimize yetkililer tarafından binaya giriş izni verilmemiştir.

Bu sebeple ekiplerimiz dairede teferruatlı araştırma yapamamıştır. Olayla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Olay yerinde doğal gazla ilgili bütün tedbirler alınmış ve bölgedeki diğer hane ve iş yerlerinin güvenliği sağlanmıştır. Kamuoyunun bilginize sunarız” denildi.