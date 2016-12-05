Büyükşehir belediye Başkanı Recep Altepe, hemen önünde metro istasyonu olan ve servis hizmeti de bulunan firmalara yine yüzlerce işçinin özel araçları ile geldiğini hatırlatarak, mesai saatlerinin öne alınması ve işçilerin toplu taşımaya yönlendirilmesiyle sorunun önemli ölçüde çözülebileceğini vurguladı. Bursa’nın her alanda ulaşılabilir bir kent olması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından raylı sistemlerden köprü ve kavşaklara, yeni yollar açılmasından mevcut yolların genişletilmesine kadar her alanda yatırımlar hızla sürerken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı, kent yöneticilerinin de öncelikli gündem maddesi oldu. Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay, trafik sıkışıklığının çözümüne yönelik ortak akıl üretilmesi amacıyla tüm organize sanayi bölgelerinin başkan, yönetici ve işadamlarıyla toplantı yaptı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ulaşım yatırımları, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı ve sorunun çözümüne yönelik öneriler tek tek ele alındı.

Bütçenin yüzde 70’i ulaşıma

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, son yıllarda refah seviyesinin yükselmesi ve alım gücünün artmasıyla birlikte özel araç sahipliği sayısının arttığını ve insanların her yere kendi araçları ile gitme eğiliminde olduğunu vurguladı. Sadece Bursa’da değil nüfusu milyona aşan tüm kentlerde öncelikli sorunun trafik olduğunu vurgulayan Başkan Altepe, “Konu her ne kadar Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıklarının olsa da en çok yatırımı belediye olarak biz yapıyoruz. Yatırım bütçemizin yüzde 70’inden fazlasını ulaşıma ayırıyoruz. Son 7 yılda yaptığımız köprü ve kavşak sayısı 63 olmuş ve bu çalışmalar devam ediyor. Metro ve tramvay hatları yapılıyor. Tek bir bulvar açmak için yıkılan bina sayısı 500’ü buldu. Bina yıkmak kolay değil. Bu uygulama Türkiye hiçbir şehrinde yok. İstanbul Caddesi’nden sonra Yıldırım metrosu başta olmak üzere ilave yapılacak hatların hepsi yer altından olacak. Hava ve deniz ulaşımı çalışmalarımız devam ediyor. Yunuseli Havaalanın devri oldu. Tarifeli seferlerle ilgili işlemler yapılıyor. İnşallah kısa zamanda Yunuseli’den kalkacak deniz uçaklarımız Haliç’e inecek” diye konuştu.

Kural koymalı ve uygulamalıyız

Yaptıkları tüm bu yatırımlara rağmen özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafikte yaşanan sıkışıklığa dikkat çeken Başkan Altepe, bu sorunun çözümünün ancak ortak atılacak adımlara bağlı olduğunu ve herkesin çözüme katkı sağlaması gerektiğini belirtti. Bunun için de kurallar koymak ve bu kurallara uyarak mevcut altyapı ve yollardan en güzel şekilde istifade edilmesi için kararlar alınması gerektiğine değinen Başkan Altepe, “Sanayi ile birlikte atacağımız adımlar çok önemli. Trafiğin rahatlatılması için almamız gereken bazı tedbirler var. Örneğin geçenlerde Ankara’ya giderken dikkat ettim sabah 7’de yollar boş. Bazı kuruluşların önlerine kadar raylı sistem götürdüğümüz halde servis otobüsü koyuyorlar. Servis otobüs olmasına rağmen yüzlerce işçi kendi araçlarıyla gelmişler. Metro var, servis var ama fabrikanın otoparkı dolu. Bir otobüs 80 – 100, bir tramvay 200 ve bir vagon 700 ile 1000 aracın trafiğe çıkmasını engelliyor. 10 yıl önce çevre yolu da yoktu. Bugün 50 bin araç orayı kullanıyor. Kurallar koymalı ve birlikte adım atmalıyız. Çalışma saatlerinin biraz öne çekilmesiyle büyük bir rahatlama yaşayabiliriz. Raylı sistemde yoğunluk 1 - 1,5 saat içinde yaşanıyor. Katrilyonlarca lira yatırım yapıldı. Kullanma saatleri ise 1 - 1,5 saate sıkışmış oluyor. Sabah 9.30’dan sonra vagonlar boş gidiyor. Saat ayarlaması yapılırsa, fabrikalar öne okullar ileri alınırsa rahatlama sağlanır. Sabahları 7.30 ile 09.00 arasındaki süreyi genişletmemiz gerekli” dedi.

“Bursa; yol yapmanın en pahalı olduğu şehir”

Bursa Valisi İzzettin Küçük de sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığının en önemli sorunlardan biri olduğunu hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi yol hususunda en çok kamulaştırmayı yapan belediye olduğunu ifade eden Küçük, “Ama gel gör ki Bursa’da yol yapmak kolay değil. Bir yere gidiyorsun doğal sit. Başka yere gidiyorsun tarihi eser var buradan geçemezsin diyorlar. Türkiye’de yol yapmanın en zor ve pahalı olduğu yerlerden biri de Bursa. İnsanlar bu güzel şehrin keyfini ve mutluluğunu sürmek istiyor. Oturduk sorunu masaya yatırdık ve işe okullardan başladık. Tekli eğitim yapan 170 okulun sabah 8.20 olan başlama saatlerini 9’a aldık. Trafik en çok sabah 7.30 - 8.30 arasında yoğunlaşıyor. Bunun yanında denetim noktalarının hepsini geriye çektik, içeride sıkışla olmasın diye. Emniyetle çalışıyoruz büyük araçlar ve kamyonların güzergah ve saatlerini tespit ediyoruz. Onlarla ilgili de bir düzenleme yapacağız” dedi.

İşçinin yolda geçen zamanı azalacak

Çalışma saatlerinin düzenlenmesi noktasında sanayicilerden de beklentileri olduğunu ifade eden Vali Küçük, “Hedefimiz; mesai saatlerini pik zamandan geri alabilir miyiz? İncelememiz şu; sanayide mesai ağırlıklı olarak 8 – 8.30. İşçinin oraya varabilmesi için 7’de yola çıkması lazım. Akşamda aynı 1 - 1,5 saat yolda geçiyor. Mesai 7’de olsa, 6.30’da servis çıksa çok rahat işe yetişiyor. Böylelikle pik saati dağıtıyoruz. İşçilerin yolda geçen zamanını da azaltıyoruz. Sabah 6.40’ta çıksa hemen işte. Akşam da aynısı. Akşam koca bir gün kalıyor çalışana. Efendim 06.30 çok erken değil mi? İnsan yarım saat daha kestirse ister ama bedeli ağır. Şehre bedeli çok ağır hem de 1’er saat trafikte geçiyor. İşletmelere teknik olarak ne yansır bilmiyorum ama aynı süreç devam edecek. Sadece 1’er saat kayacak. Şehre büyük hizmet yapacaksınız hem de hiç para yatırmadan. Çalışanların trafikte geçen zamanları azalacak ve akşam 3’te çıksa koca bir gün kalıyor. Bizim sizden böyle bir talebimiz var. Sizin el uzatmanızı istiyoruz. Kamu olarak ben ne gerekiyorsa yapacağım bu insanları rahatlatmak için” diye konuştu.

İstihdam 160 binin üzerinde

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da 14 OSB, 4 Islah OSB ve 3 Islah sürecinde OSB ile toplam 21 Organize Sanayi Bölgesi’nden 160 binden fazla kişinin istihdam edildiğini hatırlattı. Bursa trafiğinin rahatlatılması için sanayide nasıl bir düzenleme yapılabilir noktasında 11 sektörde kümelenme yaptıklarını dile getiren Burkay, “Şehrin içinde kalan bazı sektörlerimiz var. Bu sektörlerimizi bir kooperatif çatısı altında toplayıp Büyükşehir Belediyemizle bir çalışma başlattık. Kent dışındaki alanlarda bu sektörler için Organize Ticaret Bölgesi diye tabir ettiğimiz yeni statü üzerinde çalışıyoruz. Geri dönüşümden plastiğe kadar 11 alan belirledik. 11 alanda aynı Avrupa’daki gibi Organize Ticaret Bölgeleri, otogarla tren yoluyla bağlantısı olan şehir dışına taşıyarak trafik problemini ciddi olarak çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu aynı zamanda bu şirketlerin büyümelerine de imkan sağlayacak. Çünkü bu işletmeler şehir içinde sıkışmış durumda, büyüyecek alanları yok” dedi.

Toplantıda organize sanayi bölgelerinin temsilcileri ve işadamları da mesai saatlerinin öne çekilmesinden, toplu ulaşıma kadar trafik sorunun çözümüne yönelik önerilerini dile getirdi.

