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Bursa'nın İnegöl ilçesi bıçak sırtında

Çanakkale’yi vuran depremin ardından gözler birinci derece deprem bölgesi olan Bursa'nın İnegöl ilçesine çevrildi. Uzmanlar, fay hatlarının İnegöl'ün hangi mahallelerinden geçtiğini açıkladı.


10 Şubat 2017 16:05

İnegöl'ün zemininin yüzde 95’inin alüvyonlu toprak olduğuna dikkat çeken İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Öztürk, “Türkiye’nin herhangi bir yerinde deprem her an olabilir. Fay hatları biraz ip ucu verse de, herhangi bir noktada büyük bir deprem olabilir. 1999 yılındaki depremi milat kabul edersek, gerek kat sayısının düşürülmesi gerekse hazır betonun yürürlüğe geçmesiyle, o tarihten itibarenki yapılaşmada bir sıkıntı yok. 99 öncesi yapıların bir kısmında da risk görmüyorum. İnegöl’ün şanslı yönü kaçak yapının sıfıra yakın olması. İnegöl’deki 4 binin üzerindeki yapının dayanıklılık testinden geçmesi gerekiyor” dedi.

Kentsel dönüşüme önem verilmesinin gerektiğine vurgu yapan Öztürk, “Mevzii projeler geçici çare. Bizim olaya bakış açımız kentsel dönüşüm olmalı. İnegöl’ün alt yapı ve trafik meselesini bir arada değerlendirerek harekete geçmek gerekiyor. Binaların otoparkları, çevre düzenlemeleri ile biraz daha şehrimizi rahatlatmış olacağız. Afet yönüyle de güvenli bir şehir ortaya çıkacak. Zemin katı dükkan olup, geniş camekanlı yerler riskli. Bu çalışmaların başında belediye olmalı” ifadelerini kullandı.

Jeoloji Mühendisi Ümit Bostancı da, “İnegöl’den başlayıp Bursa’nın merkezinden geçen aktif fay hatları var. Kuzey Anadolu fay hattının güney koluyla bağlantılı bir fay hattı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce işaretlenen İnegöl’den geçen iki fay hattı mevcut. Bursa’daki aktif fay hatlarındaki enerji boşalırsa bundan İnegöl de etkilenir. İnegöl merkezin yüzde 95’i alüvyonlu toprak. Yani sıvı zemin. İnegöl birinci derece deprem bölgesi. İnegöl’de yaptığımız zemin etütlerinde bina yapacaklara ne kadar beton, demir kullanacağı yönünde gerekli bilgileri veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Fay hatlarının İnegöl’ün güney ve kuzeyinden geçtiğine dikkat çeken Ümit Bostancı, “Kurşunlu, Kınık, Ortaköy, İsaören, Hocaköy, Cerrah, Yeniceköy ve Esenköy’den geçen fay hatları var. Bu bilgi tamamen resmidir” dedi.
Alanyurt, Baykoca, Akhisar ve Yeniceköy bölgelerinin zeminlerindeki sıvılaşmanın sıfıra yakın olduğunu bildiren Bostancı, İnegöl’ün en güvenli bölgelerinin bunlar olduğunu sözlerine ekledi. 

Salih Bakıcı

Etiketler: bursa, çanakkale, deprem, İnegöl


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