Bursaspor’un 2016-2017 sezonunda giyeceği 4 adet forma 6 Ağustos tarihinde satışa çıkarılmıştı. Toplamda 20 bin adet forma siparişi veren Bursaspor Kulübü, 100 TL’den satışa sunduğu yeni sezon formalarından 35 TL’lik gelir elde ediyor. Geçtiğimiz sezon toplamda 12 bin adet forma satan yeşil-beyazlı kulüp, yeni sezon formalarına daha çok ilgi bekliyor. Kulüpten alınan bilgiye göre, şu ana kadar 6 bin 580 adet forma satıldığı bildirilirken, en çok ilgiyi ise mavi ve çubuklu formanın gördüğü belirtildi. İHA muhabirine konuşan Bursastore’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dinsever, ligin 7. haftasında oynayacakları Osmanlıspor karşılaşmasında taraftarların da desteği ile sahadan 3 puan ile ayrılacaklarına inandıklarını belirterek, yeşil-beyazlı taraftarlara da kulübün resmi ürünlerini alma konusunda çağrıda bulundu.

Mesut Alan