Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Bursaspor 6 bin 580 adet forma sattı

Bursaspor 6 bin 580 adet forma sattı

Bursaspor’un Ağustos ayında satışa çıkardığı yeni sezon formalarından şu ana kadar 6 bin 580 adet satıldığı bildirilirken, yeşil-beyazlı idareciler formalara daha çok ilgi bekliyor.

Bursaspor 6 bin 580 adet forma sattı

10 Ekim 2016 10:03

Bursaspor’un 2016-2017 sezonunda giyeceği 4 adet forma 6 Ağustos tarihinde satışa çıkarılmıştı. Toplamda 20 bin adet forma siparişi veren Bursaspor Kulübü, 100 TL’den satışa sunduğu yeni sezon formalarından 35 TL’lik gelir elde ediyor. Geçtiğimiz sezon toplamda 12 bin adet forma satan yeşil-beyazlı kulüp, yeni sezon formalarına daha çok ilgi bekliyor. Kulüpten alınan bilgiye göre, şu ana kadar 6 bin 580 adet forma satıldığı bildirilirken, en çok ilgiyi ise mavi ve çubuklu formanın gördüğü belirtildi. İHA muhabirine konuşan Bursastore’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dinsever, ligin 7. haftasında oynayacakları Osmanlıspor karşılaşmasında taraftarların da desteği ile sahadan 3 puan ile ayrılacaklarına inandıklarını belirterek, yeşil-beyazlı taraftarlara da kulübün resmi ürünlerini alma konusunda çağrıda bulundu.

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!