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Bursaspor, Alanyaspor’a konuk oluyor

Bursaspor, Süper Lig’in 8. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.


21 Ekim 2016 11:18

Spor Toto Süper Lig’in ilk 7 haftasında topladığı 13 puanla 4. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadı’nda oynanacak olan mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Bursaspor’da 6 isim Alanya’ya götürülmedi
İki ekip yarınki mücadelede Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Konuk ekip Bursaspor’da sakatlıkları geçmeyen Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, Furkan Özçal, Emre Taşdemir ve Sane’nin yanı sıra, teknik heyet tarafından performansları yetersiz bulunan Sercan Yıldırım ile Tomas Necid, Alanyaspor maçı kafilesinde yer almadı.

Düdük Hüseyin Göçek’te
Yarın Alanya Oba Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç. 

Mesut Alan
 

Etiketler: ALANYASPOR, Bursaspor


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