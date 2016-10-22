MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol kanattan Vagner Love’un ortasında ceza alanı altı pas içerisine Candeias’ın zor pozisyonda vuruşunda top yandan auta gitti.

13. dakikada Bilal Kısa’nın kullandığı köşe vuruşunda Alanyaspor defansı topu uzaklaştıramayınca ceza alanı dışında Merter’in yaptığı sert şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

38. dakikada Kubilay’ın ceza alanı içerisinde verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Deniz Yılmaz’ın vuruşunda kaleci Zlamal meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

42. dakikada Candeias’ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Wagner Love, savunmayı oyundan düşürdükten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Harun meşin yuvarlağı parmak ucuyla kornere çeldi.

49. dakika da Aissati’nin pasıyla topla buluşan Wagner Love’un sağ ayağıyla sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Harun meşin yuvarlağı son anda çeldi.

59. dakikada Del Valle’nin yerden yaptığı ortaya arka direkte Kubilay’ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

60. dakikada Emre Akbaba’nın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta top üstten az farkla auta çıktı.

79. dakikada Deniz’in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktasında iyi yükselen Ba’nın kafa vuruşunda kaleci Harun topu parmak ucuyla kornere çeldi.

85. dakikada sağ çaprazdan topa gelişine sert vuran Del Valle’nin şutunu kaleci Zlamal sektirdi. Seken topa kaleci Zlamal ile Ba müdahale etmek isterken oluşan karambolde top bir anda Jorquera’nın önünde kaldı. Jorquera yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

88. dakikada ceza alanı içinde Deniz Yılmaz’ın pasında topla buluşan Jorquera’nın vurduğu sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

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Stat: Alanya Oba

Hakemler: Hüseyin Göçek xx Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx

Aytemiz Alanyaspor: Zlamal xx, Gassama xx, Omeruo xx, Abdoulaye Ba xx, N’sakala xx, Deniz Vural xx, Sefa Yılmaz x (Ayite dk. 89 ?), Candeias xx (Guerrier dk. 75 x), Emre Akbaba xx, Aissati xx, Vagner Love xx

Yedekler: Haydar, Berkan Emir, Carlos Garcia, Erhan Kartal, Taha Yalçıner

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Bursaspor: Harun Tekin xx, Serdar Kurtuluş xx, Şamil Cinaz xx, Sivok xx, Behich xx, Faty xx (Jorquera dk. 74 xxx), Merter xx, Bilal Kısa xx, Kubilay xx (Joshua John dk. 74 x), Sinan Bakış xx(Del Valle dk. 46 xx), Deniz Yılmaz xx

Yedekler: Mert Günok, İsmail Konuk, Erdem Özgenç, Ertuğrul Ersoy

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Jorquera (dk. 85 ve 88) (Bursaspor)