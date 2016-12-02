Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekip, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman kanat ve hücum çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde ise taktik antrenman yaptı. Sakatlığı bulunan Şamil Çinaz ve Vieux Sane kondisyon salonunda çalıştı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Mesut Alan