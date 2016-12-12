DPÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olan Ahmet Özdemir, Beşiktaş-Bursaspor maçını izlemek için arkadaşlarıyla birlikte Cumartasi günü İstanbul'a gittiğini anlattı. Özdemir, maçın oynandığı sırada şehit polis memuru Süleyman Korkut ile bir süre sohbet ettiğini ve Korkut'un kendisi ile birlikte diğer Bursasporlu taraftarlara kumanya paketinden su ve tatlıyı ikramında bulunduğunu dile getirdi. Ahmet Özdemir, sohbette, şehit polis memuru Süleyman Korkut'un Şanlıurfalı ve Galatasaraylı olduğunu söylediğini ifade etti.

Patlamanın stattan ayrıldıktan bir kaç dakika sonra meydana geldiğini belirten Ahmet Özdemir, "Patlama sonrası korkunç bir manzara vardı. Biz taraftar otobüsü ile Bursa'ya döndük. Olaydan bir gün sonra şehitlerin fotoğrafların televizyonlarda yayınlanınca, maçta bir süre sohbet ettiğimiz ve bizlere su ve tatlı ikram eden Süleyman abiyi görünce adeta yıkıldım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Hüseyin Efe