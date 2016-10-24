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Bursaspor’da Batalla takımdan ayrı çalıştı

Bursaspor, 1 günlük iznin ardından Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Yomraspor maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlığı bulunan Arjantinli yıldız Pablo Batalla, takımdan ayrı çalıştı.

Bursasporda Batalla takımdan ayrı çalıştı

24 Ekim 2016 20:11

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etmesini başaran yeşil-beyazlılar, 1 günlük iznin ardından akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Yomraspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleştirilen antrenman, gruplar halinde ısınma koşularıyla başladı. Ardından çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

7 oyuncu takımdan ayrı çalıştı
Bursaspor’da sakatlığı bulunan Arjantinli oyuncu Pablo Martin Batalla’nın yanı sıra Furkan Özçal, Emre Taşdemir, Merter Yüce, Şamil Çinaz, Tomas Sivok ve Deniz Yılmaz da kontrol amaçlı takımdan ayrı çalıştı. Uzun süredir sakatlıkları süren Emre ve Furkan’ın dışındaki oyuncuların yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara dahil olacağı bildirildi.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Yomraspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. 

Mesut Alan
 

Etiketler: batalla


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