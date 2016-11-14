Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yapılan tek çalışma ile başladı.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan yeni haftanın ilk çalışmasında yeşil-beyazlı futbolcular saha içerisinde yapılan mini toplantının ardından ısınma koşuları yaptı. Daha sonra 5’e 2 pas pres yapan futbolcular, çalışmayı çift kale maçla tamamladı.

SİVOK DÖNMEDİ

Çek Cumhuriyeti Milli Takımı’nda yer alan tecrübeli defans oyuncusu Tomas Sivok, henüz dönmezken, sakatlığı süren Şilili oyuncu Jorquera ise düz koşu ile antrenmanı tamamladı. Tedavisi süren isimlerden Emre Taşdemir de çalışmanın bir bölümünde takıma dahil oldu, daha sonra özel antrenman yaptı.

HARUN SALONDA ÇALIŞTI

A Milli Takım kampından dönen kaleci Harun Tekin, salonda özel çalışma yaptı. Öte yandan Uludağ Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencileri, antrenman öncesi yeşil-beyazlı futbolcularla bir araya geldi.

SERDAR’IN MR’I ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇEKİLECEK

Bursaspor’da geçen hafta sonu yapılan maçta sakatlanan Serdar Kurtuluş’un diz MR’ının ödemin dağılmaması sebebiyle çarşamba günü çekileceği ve durumunun netlik kazanacağını bildirildi.