28 yaşındaki oyuncu, ligde geçtiğimiz sezon 22 maçta yalnızca 2 gol atarken, bu sezon ise bu rakama henüz 3 maçta ulaştı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk 5 haftasında aldığı 4 galibiyet ile 2. sıraya yerleşen yeşil-beyazlılarda, Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera, attığı gollerle takımına katkı sağlamaya devam ediyor. Ligin 4. haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasında 83. dakikada attığı golle takımını öne geçiren deneyimli oyuncu, son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında da 62. dakikada sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Geçtiğimiz sezon 22 maçta 2 gol atmıştı

Attığı 2 golle 3 golü bulunan Arjantinli yıldız Batalla’nın ardından yeşil-beyazlı takımın en golcü ismi olmayı başaran Jorquera, geçtiğimiz sezon forma giydiği 22 maçta yalnızca 2 gollük katkı sağlamıştı. Bu sezon ise henüz 3 maçta bu rakama ulaşan Şilili oyuncu, takımının aldığı galibiyetlerde de başrol oynadı.

Mesut Alan