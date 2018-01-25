Bursiye Dağı böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından PKK/PYD terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda çatışmaların yoğunlaştığı Bursiye Dağı, İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülendi. 6'ncı günde yoğun çatışmaların yaşandığı Bursiye Dağı'nda top sesleri gelmeye devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren TSK ile ÖSO askerlerinin ilerleyişi sürerken, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüs topları ile çok namlulu roketatarlar PKK/PYD mevzilerini vurmaya devam ediyor.

Mehmet Ali Dağ - Orhan Erkılıç