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Bursiye Dağı böyle görüntülendi

Zeytin Dalı Harekatı'nın kritik noktası olan Bursiye Dağı, insansız hava aracı ile görüntülendi.

Bursiye Dağı böyle görüntülendi

25 Ocak 2018 13:53
Bursiye Dağı böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından PKK/PYD terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda çatışmaların yoğunlaştığı Bursiye Dağı, İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülendi. 6'ncı günde yoğun çatışmaların yaşandığı Bursiye Dağı'nda top sesleri gelmeye devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren TSK ile ÖSO askerlerinin ilerleyişi sürerken, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüs topları ile çok namlulu roketatarlar PKK/PYD mevzilerini vurmaya devam ediyor. 

Mehmet Ali Dağ - Orhan Erkılıç

Etiketler: Bursiye Dağı, Zeytin Dalı Harekatı

 

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