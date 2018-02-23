Buruk: 'Net bir galibiyet aldık'

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında T.M. Akhisarspor, sahasında ağırladığı A.Konyaspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bizim için önemli bir maçtı. Son 2 hafta kazanan bir takım olarak 3. haftayı da doğru bir şekilde kazanarak geçirip kendimizi ilk 10’un içine atmaya çalışıyorduk. Maçın başında erken golü bulduk. Oyunun devamında da oyunu çok doğru oynadık. Maçın birinci dakikasından bitiş düdüğüne kadar takımımız inanılmaz mücadele etti. Son yarım saatte oyuna daha fazla ağırlığımızı koyduk. Doğru geçişlerle rakip kaleye gittik. Net bir galibiyet aldık. Konyaspor da çok iyi bir takım. Onlara da bundan sonraki haftalarda başarılar diliyorum. Bundan sonra hedefimiz üsteki grubu yakalamak. Zorlu haftalar başlıyor. Kupada da önemli bir karşılaşmamız var. Özellikle oyuncularıma ve bizi bugün burada desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularımız bugün ne kadar mücadele ettiyse tribünde de taraftarlarımız o kadar mücadele etti. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Kupada Galatasaray maçını değerlendirdi

Salı günü Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında sahasında konuk edeceği Galatasaray maçını da değerlendiren Buruk, “Kupada Akhisar’a bir final heyecanı yaşatmayı çok isteriz. Yarı final coşkusunu taraftarımıza göstermek istiyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimizin çok kaliteli bir kadrosu var. Ligde çok iyi durumdalar. Biz kendi sahamızda aynı coşkuyu aynı isteği aynı bütünlüğü gösterirsek kupada finale aday olabiliriz. Tabii ki zorlu karşılaşmalar olacağını biliyoruz. İlk maçımızda avantaj yakalamak istiyoruz” diye konuştu.

Önder Aydın - Barış Gezici - Sadık Cangel



