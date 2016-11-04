Burun eğriliği probleminin geçmiş yıllara oranla daha kolay bir şekilde çözülebildiğini belirten KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. H. Baki Yılmaz, eğri burun ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Burun asimetrileri ve düzensizlikleri ile beraber burun piramidinin yüz orta hattından olan bütün sapmaları için ’Eğri burun’ terimi kullanılıyor. Burun eğriliği dıştan eğri burun, içten eğri burun ve hem içten hem dıştan eğri burun olmak üzere 3 şekilde sınıflandırılıyor. Avrupa ülkelerinin burun yapısının bizim toplumumuza göre daha düz olduğunu belirten KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. H. Baki Yılmaz, Türkiye’de eğri burun sıklığının daha fazla olmasında buruna alınan darbeler, geçirilen burun ameliyatları ya da doğumsal nedenlerin etkili olduğunun altını çizdi. Afrika ülkelerinde burun yapısı düz ama daha yayvan, Asyalılarda ise burun küçük ama burun kökü oldukça basık olduğunu söyledi.

Eğri burun tanısı

Eğri burun tanı koymak için illaki doktor olmaya gerek olmadığını belirten Doç. Dr. H. Baki Yılmaz, "Hastaların dış görünümünden burun eğriliği tanısı konulabiliyor. Dıştan olan burun eğrilikleri çoğu zaman burun içindeki sorunlarla birlikte oluyor. Bu sorunlardan en sık karşılaştığımız burun ara bölmesi eğrilikleri ve burun içindeki yapıların şişmesi. Bazen burun dıştan bakıldığında tamamen düz olmasına karşın içinde eğrilikler olabiliyor. Bu da nefes alma güçlüğüne neden oluyor. Eğri burun hem nefes alma güçlüğüne hem de görünüm bozukluğuna yol açıyor. Sıklıkla her iki sorun aynı anda olabildiği gibi ayrı ayrı da olabiliyor. Hem sağlık hem de estetik açısından kişileri günlük hayatta mutsuz edebiliyor" dedi.

Eğri burun tedavisi

Eğri bir burnu medikal tedavi veya alternatif tıbbi yöntemlerle düzeltmenin zor olduğunun altını çizen Doç. Dr. H. Baki Yılmaz, eğri burnun ameliyat ile tedavi edileceğini ifade etti. Yılmaz, eğri burun tedavisi konusunda şu bilgileri verdi: "Ameliyatlarda eğri burnu düzeltebilmek için hem dış yapılar dediğimiz; burun kemiği, burun kıkırdaklarını hem de iç yapılar dediğimiz; burun ara bölmesi ve burun etleri tedavi edilmeli ve düzeltilmeli. Bazen eğri burunlu bir hastanın burnu tamamen düzelse bile nefes alma problemi devam edebiliyor. Bunun birçok nedeni var. En başta gelen nedenler burun alerjileri, burun sistemik ve lokal hastalıkları, doktorunuzun eksik muayene ve tedavisi. Estetik açıdan eğri burnu tam olarak düzeltmek burundan nefes almayı sağlamayacağı gibi çok rahat nefes alan bir burun da ameliyat sonrası yine de eğri olabiliyor. Bu sorunlarınız için tekrar doktorla görüşmek gerekiyor. Eğri bir burundan kurtulmak günümüzde cerrahi tedavi (ameliyat) ile 5-7 gün gibi kısa bir zaman içerisinde mümkün oluyor. Eğri olması nedeniyle nefes alamayan ve güzel görünmeyen bir burun ve bu burunun nfyarateden olduğu sıkıntılar kişileri günlük yaşamda başarısızlığa ve mutsuzluğa itiyor. Tüm bu sorunlar ameliyatla kolayca aşılabiliyor."