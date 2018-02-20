Bütünşehir Nedir, Ne Anlama Gelir, Hangi İller Bütünşehir Olacak? (51 il için kritik gün Perşembe)

Bütünşehir Nedir, Ne Anlama Gelir, Hangi İller Bütünşehir Olacak? Vatandaş bugünlerde merakla bu soruların cevabını arıyor. 30 büyükşehrin dışında kalan 51 ilin, bütünşehir kapsamına alınmasını içeren çalışmalar son aşamaya geldi. 51 il için büyük bir öneme sahip olan yeni düzenlemede kritik değişikliler yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017’nin başında mevcut mevzuattan kaynaklı, il belediyeleri ile merkez ilçe belediyeleri arasında hizmet sunumunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışma yapılması talimatını vermişti. Erdoğan, gerekirse büyükşehir olmak için gerekli nüfus kriterinin düşürülerek, büyükşehir sayısının artırılabileceğine dikkat çekmişti. Bu yolla hizmet sunumunda yaşanan koordinasyon probleminin ortadan kaldırılabileceği dile getirilmişti. Peki bütünşehir nedir, ne anlama gelir, hangi iller bütünşehir olacak? İşte merak edilenler...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti kurmaylarına verdiği ‘nüfus sınırı şartı olmadan 30 büyükşehrin dışında kalan 51 ilin ‘bütünşehir’ sayılmasına yönelik çalışma yapılması’ talimatının ardından yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde 51 il bütünşehir kapsamına alınacak ve mülki sınırlarına geçecek. Yani o il belediyesinin sınırları mülki il sınırları ile aynı olacak. İlin belediye başkanı mülki sınırın tamamından sorumlu olacak.

BÜTÜNŞEHİR NEDİR?

Türkiye geneli 51 farklı ilin bütünşehir olması beklenmektedir. Peki bütün şehir nedir? Buna göre bütünşehir kavramı hakkında net ifadeler yok ancak bazı açıklamalara göre bütünşehrin ne olduğuna dair bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Buna göre bütünşehir sistemi devreye girdiğinde tüm belde belediyeleri kapanacak ve tamamı merkeze bağlanacak. Aynı zamanda köylere de son verilecek ve tüm köyler mahalle olacak. Örneğin bir bölgenin ismi güzel köy ise buranın ismi artık güzel mahallesi olacak. Bütünşehir belediyelerinde istihdam etmekte olan personeller ilgili bakanlıklara, büyükşehir belediyelerine, her hangi bağlı kuruluşlara ya da ilçe belediyelerine devredilecek.

HANGİ İLLER BÜTÜNŞEHİR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti kurmaylarına verdiği ‘nüfus sınırı şartı olmadan 30 büyükşehrin dışında kalan 51 ilin ‘bütünşehir’ sayılmasına yönelik çalışma yapılması’ talimatının ardından yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde 51 il bütünşehir kapsamına alınacak ve mülki sınırlarına geçecek. Yani o il belediyesinin sınırları mülki il sınırları ile aynı olacak. İlin belediye başkanı mülki sınırın tamamından sorumlu olacak.

ÇALIŞMANIN DETAYLARI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 22 Şubat Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısı ile 51 ilin bütünşehir olmasını içeren çalışma kapsamında basın mensuplarına detaylı bir açıklama yapacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya’nın yapacağı açıklamada, en önemli detayların başında 51 il belediyesinin bütünşehir yasası ile mülki sınırlar içinde hizmet vermesi ve belediye başkanları ile ilgili değişiklikler kamuoyuna anlatılacak.

Ayrıca hazırlanan taslakta, yerel yönetimlerin ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne uyumunu’ içerecek bazı yeni adımlar da atılacağı belirtildi. (Kaynak: Yeni Şafak)

BÜTÜNŞEHİR OLUNCA NE OLACAK?

Belediyelerin hizmet sunumunda yaşanan koordinasyon probleminin giderilmesi için 51 il ‘Bütünşehir’ statüsüne geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017’nin başında mevcut mevzuattan kaynaklı, il belediyeleri ile merkez ilçe belediyeleri arasında hizmet sunumunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışma yapılması talimatını vermişti. Erdoğan, gerekirse büyükşehir olmak için gerekli nüfus kriterinin düşürülerek, büyükşehir sayısının artırılabileceğine dikkat çekmişti. Bu yolla hizmet sunumunda yaşanan koordinasyon probleminin ortadan kaldırılabileceği dile getirilmişti. Ancak, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortak çalışması sonucunda, büyükşehir sayısının artırılması yerine, büyükşehir olmayan 51 ilin ‘bütünşehir’ statüsüne alınması formülü ağır bastı. Bu kapsamda, hazırlanan taslağa göre, nüfus sınırı şartı olmadan 30 büyükşehrin dışında kalan iller ‘bütünşehir’ sayılacak. Büyükşehirlerde olduğu gibi tüm belde belediyeleri kapanacak ve merkeze bağlanacak. İllerdeki ‘Merkez ilçe’ statüsü son bulacak. ‘Bütünşehir’ uygulamasına geçilecek illerde belde belediyeleri ve köy muhtarlıkları kalkacak. Merkeze bağlı köyler de mahalleye dönüştürülecek. İl özel idareleri aracılığı ile verilen hizmetler kaynaklarıyla birlikte il belediyesine geçecek. ‘Bütünşehir’ düzenlemesine geçilmesi ile yerel seçimlerde kırsaldaki seçmen de il belediyesine oy atmış olacak. AK Parti kurmayları, ‘bütünşehir’ düzenlemesinin gerekçesini, “Büyükşehir olmayan yerlerde, il özel idareleri ile belediyeler arasında koordinasyon sağlanamıyor. Bürokrasiden kaynaklı sıkıntılar yaşanıyor. Bu düzenleme ile merkez ilçe yapılanması kalkacağı için, şehrin tüm hizmetlerinden belediye sorumlu olacak. Belediyelerin gelirleri artacak. Hizmet sunumunda sıkıntı olmayacak” şeklinde açıklıyor. 2019 yerel seçimlerinde ‘bütünşehir’ düzenlemesinin uygulanabilmesi için, yasal çalışmanın 25 Mart 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor.