Büyük göğüste yaz aylarında enfeksiyon riski

Sıcaklar sebebiyle göğüs altında oluşan kaşıntı ve pişiklerin iltihaplanmaya kadar gidebileceğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, “Meme büyüklüğü ileri derecede olan kadınlarda omurga deformasyonları yaşanabilir. Sutyen askıları deri kesintisi ve iz yapar. Sutyen askılarının kol sinirlerine baskı yapmasına bağlı elde, kolda ve omuzlarda uyuşma yaşanabilir. Özellikle meme ile göğüs derisinin devamlı birbirine sürtünmesi sebebiyle yaz aylarında meme altı oluğunda pişikler olabilir ve yaralar açılabilir. Yaralar uzman dermatoglarca tedavi edilse de göğüsler büyük kaldığı sürece rahatsızlığın tekrarlaması söz konusudur“ dedi.



Göğüslere, mevcut büyüklükleri ve sarkıklık derecesi ve kişinin vücut ölçülerine göre yeniden şekillendirme yapılabildiğini aktaran Özcan, “Meme küçültme ve gerekli ise dikleştirme de bir çözümdür. Bazı genç kızlarda memeler aşırı büyük olabilir. Estetik cerrahideki gelişmeler sayesinde bu kişilere erken yaşlarda bile meme küçültme ameliyatları yapılabilir. Emzirmeyi düşünen genç yaştaki kadınların bu konuda rahat olabilmeleri için birçok ameliyat yöntemi geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar genellikle uzun süreli ve kalıcıdır. Böylece hasta sadece güzel ve vücut yapısına uygun göğüslere sahip olmakla kalmaz, büyük ve sarkık memelerin oluşturduğu fiziksel ve psikolojik problemlerden de kurtulmuş olur” diye söyledi.

Abdullah Çibir