Diğer
Kategoriler

Büyük göğüste yaz aylarında enfeksiyon riski

Normalinden büyük ve sarkık göğüslerin özellikle yaz aylarında göğüs altında pişik, kaşıntı ve mantar enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını belirten uzmanlar, bu problemlerden kurtulabilmenin estetik cerrahi ile mümkün olduğunu söyledi.

Büyük göğüste yaz aylarında enfeksiyon riski

06 Ağustos 2017 10:38

Sıcaklar sebebiyle göğüs altında oluşan kaşıntı ve pişiklerin iltihaplanmaya kadar gidebileceğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, “Meme büyüklüğü ileri derecede olan kadınlarda omurga deformasyonları yaşanabilir. Sutyen askıları deri kesintisi ve iz yapar. Sutyen askılarının kol sinirlerine baskı yapmasına bağlı elde, kolda ve omuzlarda uyuşma yaşanabilir. Özellikle meme ile göğüs derisinin devamlı birbirine sürtünmesi sebebiyle yaz aylarında meme altı oluğunda pişikler olabilir ve yaralar açılabilir. Yaralar uzman dermatoglarca tedavi edilse de göğüsler büyük kaldığı sürece rahatsızlığın tekrarlaması söz konusudur“ dedi.

Göğüslere, mevcut büyüklükleri ve sarkıklık derecesi ve kişinin vücut ölçülerine göre yeniden şekillendirme yapılabildiğini aktaran Özcan, “Meme küçültme ve gerekli ise dikleştirme de bir çözümdür. Bazı genç kızlarda memeler aşırı büyük olabilir. Estetik cerrahideki gelişmeler sayesinde bu kişilere erken yaşlarda bile meme küçültme ameliyatları yapılabilir. Emzirmeyi düşünen genç yaştaki kadınların bu konuda rahat olabilmeleri için birçok ameliyat yöntemi geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar genellikle uzun süreli ve kalıcıdır. Böylece hasta sadece güzel ve vücut yapısına uygun göğüslere sahip olmakla kalmaz, büyük ve sarkık memelerin oluşturduğu fiziksel ve psikolojik problemlerden de kurtulmuş olur” diye söyledi. 

Abdullah Çibir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!