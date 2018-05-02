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Büyük vicdansızlık, bebeği çöpe attılar

Esenler’de çöp toplayan temizlik görevlileri, sokak başında bulunan çöplerin arasına bırakılan çantada yeni doğmuş bir bebek buldu. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen ve kız olduğu anlaşılan bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Büyük vicdansızlık, bebeği çöpe attılar

02 Mayıs 2018 12:00
Büyük vicdansızlık, bebeği çöpe attılar - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre Oruç Reis Mahallesi’nde geçtiğimiz gün çöp toplayan Esenler Belediyesi’ne bağlı temizlik görevlileri, bir çantanın içerisinden bebek ağlaması sesi duydu. Sesin üzerine yerdeki çantayı açan çöpçüler, yeni doğduğu tahmin edilen bir kız bebekle karşılaştı. Bir anlık şaşkınlıklarının ardından temizlik görevlileri, polise haber verdi. Olay yerine gelen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili araştırmaya başlattı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen minik kız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. 

Bebeği bulan Esenler Belediyesi temizlik görevlisi İslam Özkaya, "Sabah 06,30 civarında çöp toplamaya çıktık. Sokağa girince bir çanta olduğunu gördüm. Yanına yaklaştığımızda bebek sesini duydum. Dikkatli şekilde çantanın ağzını açtığımda bir bebeğin olduğunu gördüm. Üşümemesi için üzerimizdeki montu çıkarıp çocuğu sardık. Polisi ve ambulansı aradık. Görevlilere teslim ettik. Allah korusun eğer ağlama sesi olmasa belki de alıp çöpe atmış olacaktık" ifadelerini kullandı. 

 

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