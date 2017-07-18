Büyükada gözaltılarında karar: 6 tutuklama, 4 adli kontrol

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat üzerine 5 Temmuz Çarşamba günü Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Büyükada'da gözaltına alınan, ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen, 2'si Alman ve İsveç uyruklu olan 10 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sonlandı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki sorguları tamamlanan şüpheliler, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Günal Kurşun ile Özlem Dalkıran Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, Veli Acu Metris Cezaevine, Ali Garavi ile Peter Steudtner ise Maltepe Cezaevine gönderildi. Adli kontrol şartı konulan Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün serbest bırakıldı.

Hüseyin Coşkun