Diğer
Kategoriler

Büyükada gözaltılarında karar: 6 tutuklama, 4 adli kontrol

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının emriyle Büyükada'da gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 10 şüpheliden 6’sı, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklandı. 6 şüpheli ceza evine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükada gözaltılarında karar: 6 tutuklama, 4 adli kontrol

18 Temmuz 2017 09:31

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat üzerine 5 Temmuz Çarşamba günü Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Büyükada'da gözaltına alınan, ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen, 2'si Alman ve İsveç uyruklu olan 10 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sonlandı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki sorguları tamamlanan şüpheliler, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Günal Kurşun ile Özlem Dalkıran Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, Veli Acu Metris Cezaevine, Ali Garavi ile Peter Steudtner ise Maltepe Cezaevine gönderildi. Adli kontrol şartı konulan Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün serbest bırakıldı. 

Hüseyin Coşkun

Etiketler: Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı, büyükada, örgüte yardım


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!