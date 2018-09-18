Büyükelçi Eler, Yemen Balıkçılık Bakanı Kefayin ile görüştü

Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler, Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Kefayin ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Kefayin ve Eler'in iki ülke arasında sektöründeki iş birliğini değerlendirdiği görüşmede, Türkiye'nin bu alanda Yemen'e olan desteği ifade edildi. İki diplomatın balıkçılık tesislerinin geliştirilmesi ve stoklarının incelenmesi, konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Yemenli Bakan, Büyükelçi Eler'e Türkiye hükümetine Yemen'e olan insani desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Büyükelçi Eler ise Yemen'de balıkçılık sektörünün desteklenmesinin Türkiye'deki ilgili kurumlarla iş birliği içinde takip edileceğini ifade etti.

