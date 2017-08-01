Büyükerşen'e saldırıda yeni gelişme

Geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Hatboyu Caddesi üzerinde yaşanan Başkan Büyükerşen'e saldırı olayının ardından polisin başlattığı çalışmalar sonucu işletme sahibi Mahfuz Banlı, Yunus M., Mustafa Ç., Aydın T. ve Yunus E. A. isimli toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Polis sorgusu tamamlanan şüpheliler Eskişehir Adliye Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan olayın ardından firari olan bir şahsın da yakalandığı için gözaltı sayısının 5 olduğu öğrenildi.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Kadir Arslan