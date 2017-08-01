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Büyükerşen'e saldırıda yeni gelişme

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı olayının ardından gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükerşene saldırıda yeni gelişme

01 Ağustos 2017 10:19

Geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Hatboyu Caddesi üzerinde yaşanan Başkan Büyükerşen'e saldırı olayının ardından polisin başlattığı çalışmalar sonucu işletme sahibi Mahfuz Banlı, Yunus M., Mustafa Ç., Aydın T. ve Yunus E. A. isimli toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Polis sorgusu tamamlanan şüpheliler Eskişehir Adliye Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan olayın ardından firari olan bir şahsın da yakalandığı için gözaltı sayısının 5 olduğu öğrenildi. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Kadir Arslan


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