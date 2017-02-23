Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer en sık görülen kanserlerin sebepleri ile ilgili açıklama yaptı. Büyüközer, kanser oluşumunda suçlunun yüzde 60'ının gıdalar olduğunu belirterek, “Kanserlerin yüzde 25'i sigara, yüzde 60'ı beslenme, yüzde 15'i genetik ve enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkar. Ülkemizde her dört kanser hastasından biri sigara, ikisi yanlış beslenme ve yediğimiz içtiğimiz katkılı gıdalar, biri de sağlıksız çevre koşullarına bağlı olarak hastalığa yakalanıyor. Tıp uzmanlarına göre, durum bu kadar açıkken, yaşam tarzında yapılan değişikliklerle hastalığa yakalanma riskinin azalabileceğini söylüyor. Kanser sadece pahalı ilaçlarla tedavi ve kontrol altına alınabilecek bir hastalık değildir. Bu nedenle, ülkelerin finansal kaynaklarına uygun şekilde esas yatırımlarını kanseri önleme ve erken teşhise yönlendirmeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki kanser önlenebilir bir hastalıktır. En ucuz ve en kolay önleme yolu ise toplumun beslenmesini sağlayan ürünlerin kanser riski oluşturan katkılardan arındırılmasıdır" diye konuştu.

"Patates kızartmaları pek çok ülkede ‘kanserojendir' ibaresi taşıyor"

Kansere neden olan en önemli risk faktörünün beslenme ve gıdalar ile ilgili olduğunu söyleyen Büyüközer, "Yediklerimiz, bunları nasıl tükettiğimiz, hatta nasıl pişirdiğimiz bile önemlidir. Özellikle fast food başlığı altında topladığımız gıdalar son dönemin en önemli kanserojen beslenme tarzını oluşturuyor. Asıl tehlike, daha lezzetli ve daha gösterişli olarak algılanan ürünlerde oluyor" açıklamalarında bulundu.

Aşırı karbonhidratlı ve yüksek ısıda pişirilen bisküvi çeşitlerinin özellikle çocuklara yönelik olanlarının, çok daha tehlikeli olabileceğini belirten GİMDES Başkanı, "Patates kızartmaları artık birçok ülkede akrilamid içermesi nedeni ile 'kanserojendir' ibaresi taşıyan paketlerde pazarlanıyor. Önceden pişirilmeye hazır gıdalardaki birçok katkı maddesi kanserojen özellik taşımakta. Mikrodalgada pişirilmeye hazır gıdaların birçoğu ciddi zararlar taşıyor. Hayatımızda sıradan olarak karşılaştığımız ve kanserojen olarak gösterebileceğimiz ürünlerin başlıcaları; patates kızartmaları, tuzlu krakerler, cipsler yüksek ısıda pişmiş bisküviler, katkılı konserveler, yağlı ve iyice pişmiş et içerikli fast foodlar. Riskli gıdayı yerken tüm beslenmeniz o gıdaya dayalıysa kansere yakalanma oranı da daha yüksek olacaktır" dedi.

"50 yıl içinde 15 milyon kanser hastası"

Dr. Hüseyin Büyüközer, "'Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre, Türkiye'de 50 yıl içinde 15 milyon kişinin kanser hastası olmasının tahmin ediliyor. Kanserle mücadeleye gösterilen ilginin daha etkin olması gerekiyor. 10 yıl içinde 3 milyon kişi, 50 yıl içinde 15 milyon kişi kanser tehlikesi ile karşı karşıya. Yüzyılın sorunundan hep birlikte el ele verelim helal ve tayyib bir hayat için gerekli olan helal ve tayyib ürünler tüketerek bu tehditten kurtulmalıyız" şeklinde konuştu.

Türkiye'de kanser vakaları beş yılda yüzde 60 arttığını söyleyen Büyüközer sözlerini şöyle tamamladı: "Yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kadın olmak üzere yılda 160 bin kişi kansere yakalanıyor. İki baş sorumlusunun, katkılı gıdaların ve sigaranın olduğu artık bilinmektedir. Bu veriler ülkemiz için kanserin önemli bir sorun olduğunu göstermektedir. Bu nedenle ülkemizde bu gelişimin dikkate alınması, kanser koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ihtiyaç var'' .