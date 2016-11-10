TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor ligin 10’uncu haftasında kendi sahasında kaybettiği 4-1’lik Altınordu mağlubiyeti sonrası Bülent Bölükbaşı’nın istifa etmesinin ardından Metin Diyadin ile anlaştı. Dün akşam saatlerinde Gaziantep’e gelerek Büyükşehir Gaziantepspor Kulüp Başkanı Osman Toprak ile görüşen tecrübeli çalıştırıcı bugün resmi sözleşmeyi imzaladı. Osman Toprak’ın makamında gerçekleştirilen imza töreninde Metin Diyadin ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Liderin 11 puan gerisinde

Bülent Bölükbaşı yönetiminde 2016-2017 futbol sezonunda 10 karşılaşmaya çıkan Büyükşehir Gaziantepspor, geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrılarak 14 puan toplayabildi. Puan cetvelinde 8’inci sıraya kadar gerileyen Büyükşehir Gaziantepspor, 25 puanlı lider Yeni Malatyaspor’un 11 puan gerisinde bulunuyor. Büyükşehir Gaziantepspor 3 yıldır hedeflediği Süper Lig özlemine Metin Diyadin ile son vermek istiyor.

Mustafa Çiçek