Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Buzağı destekleme başvuruları devam ediyor

Buzağı destekleme başvuruları devam ediyor

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2016 üretim yılı içinde suni tohumlamadan doğan buzağılar için destekleme başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Buzağı destekleme başvuruları devam ediyor

30 Eylül 2016 09:26

Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hayvansal desteklemelerden olan buzağı desteklemesinden faydalanmanın ön şartı olarak buzağının, 2016 yılı içerisinde doğmuş olup, küpelenerek TÜRKVET ve E-ISLAH'a kaydedilmiş ve işletmede canlı olarak 120 günü tamamlamış olmalıdır. Bununla birlikte üreticilerin 31.12.2016, 01.06.2017 tarihlerine kadar il, ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuru kayıtları yaptırılmış olması gerekiyor” denildi.

Aşısız hayvanın desteklemeden yararlanamayacağı belirtilen açıklamada,”Buzağı desteklemesinden yararlanacak üreticinin buzağısı 2016 yılı içerisinde doğmuş olmalıdır. Küpelenerek TÜRKVET ve E-ISLAH'a kaydedilmiş olmalıdır. Doğduğu işletmede canlı olarak 120 günü tamamlamış olmalıdır. Programlı aşılarının yapılmış ve Haybis sistemine kayıt edilmiş olmalıdır. Aşısız hayvan desteklemeden yararlanamayacaktır. Destekleme ödemeleri buzağıların doğduğu işletme numarası üzerinden yapılacaktır. Üretici 31.12.2016, 01.06.2017 bu tarihleri öncesinde başvurularını yaptırmalılar. Ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise, şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici üretici örgütleri aracılığıyla il ve ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapabileceklerdir. Şartları sağlayabilen üretici buzağı başına bir defaya mahsus 350 TL destekleme ödemesi yapılacaktır” denildi.

Aşısız hayvan desteklemeden yararlanamayacak

Aşısız hayvanın desteklemeden yararlanamayacağına da değinilen açıklamada,”İşletmenin her ay düzenli süt ölçümü yapmış olması gerekmektedir. Bununla birlikte Doğan buzağıların e-ıslahta kayıtlı analardan aynı ırk boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu doğmuş olması gerekir. Şap, Brusella ve Çiçek aşıları yapılmış ve Haybis sistemine kayıt edilmiş olmalıdır. Aşısız hayvan desteklemeden yararlanamayacaktır. İşletme 01.10.2016 tarihinden önce Soykütüğüne üye olmalıdır. 31.12.2016 tarihinde E-ıslahta Soykütüğünde kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ari işletme olanlar, buzağı desteklemesinden yararlanabilmeleri için mutlaka Damızlık Birliği Üyesi olması gereklidir. Damızlık Birliği Aracılığıyla başvuru yapan üretici 50 baş ve üzeri dişi sığırı olan, süt soğutma tankı olan ve sabit sağım ünitesi olan yetiştiriciler, 4 aydan küçük buzağı satmak isterlerse dilekçe ile İl ce İlçe Tarım Müdürlüklerine müracat ederek izin almak zorundadır. Şartları sağlayan buzağı başına bir defaya mahsus olmak üzere 500 TL destekleme ödemesi yapılır” ifadelerine yer verildi.

Döl Kontrolü ve Çiğ Süt Desteklemesi

Döl Kontrolü ve Çiğ Süt Desteklemesi konusunda ise,” Döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğalardan doğan buzağılara mevcut buzağı desteğine ilave olarak 50TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. Ürettiği sütü, Bakanlık tarafından onaylı işletmelere fatura veya müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Süt Kayıt sistemi veri tabanına aylık olarak kayıt ettiren örgütlü yetiştiricilere ödenir” denildi. 

Beşer Çeken


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!