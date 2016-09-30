Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hayvansal desteklemelerden olan buzağı desteklemesinden faydalanmanın ön şartı olarak buzağının, 2016 yılı içerisinde doğmuş olup, küpelenerek TÜRKVET ve E-ISLAH'a kaydedilmiş ve işletmede canlı olarak 120 günü tamamlamış olmalıdır. Bununla birlikte üreticilerin 31.12.2016, 01.06.2017 tarihlerine kadar il, ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuru kayıtları yaptırılmış olması gerekiyor” denildi.

Aşısız hayvanın desteklemeden yararlanamayacağı belirtilen açıklamada,”Buzağı desteklemesinden yararlanacak üreticinin buzağısı 2016 yılı içerisinde doğmuş olmalıdır. Küpelenerek TÜRKVET ve E-ISLAH'a kaydedilmiş olmalıdır. Doğduğu işletmede canlı olarak 120 günü tamamlamış olmalıdır. Programlı aşılarının yapılmış ve Haybis sistemine kayıt edilmiş olmalıdır. Aşısız hayvan desteklemeden yararlanamayacaktır. Destekleme ödemeleri buzağıların doğduğu işletme numarası üzerinden yapılacaktır. Üretici 31.12.2016, 01.06.2017 bu tarihleri öncesinde başvurularını yaptırmalılar. Ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise, şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici üretici örgütleri aracılığıyla il ve ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapabileceklerdir. Şartları sağlayabilen üretici buzağı başına bir defaya mahsus 350 TL destekleme ödemesi yapılacaktır” denildi.

Aşısız hayvan desteklemeden yararlanamayacak

Aşısız hayvanın desteklemeden yararlanamayacağına da değinilen açıklamada,”İşletmenin her ay düzenli süt ölçümü yapmış olması gerekmektedir. Bununla birlikte Doğan buzağıların e-ıslahta kayıtlı analardan aynı ırk boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu doğmuş olması gerekir. Şap, Brusella ve Çiçek aşıları yapılmış ve Haybis sistemine kayıt edilmiş olmalıdır. Aşısız hayvan desteklemeden yararlanamayacaktır. İşletme 01.10.2016 tarihinden önce Soykütüğüne üye olmalıdır. 31.12.2016 tarihinde E-ıslahta Soykütüğünde kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ari işletme olanlar, buzağı desteklemesinden yararlanabilmeleri için mutlaka Damızlık Birliği Üyesi olması gereklidir. Damızlık Birliği Aracılığıyla başvuru yapan üretici 50 baş ve üzeri dişi sığırı olan, süt soğutma tankı olan ve sabit sağım ünitesi olan yetiştiriciler, 4 aydan küçük buzağı satmak isterlerse dilekçe ile İl ce İlçe Tarım Müdürlüklerine müracat ederek izin almak zorundadır. Şartları sağlayan buzağı başına bir defaya mahsus olmak üzere 500 TL destekleme ödemesi yapılır” ifadelerine yer verildi.

Döl Kontrolü ve Çiğ Süt Desteklemesi

Döl Kontrolü ve Çiğ Süt Desteklemesi konusunda ise,” Döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğalardan doğan buzağılara mevcut buzağı desteğine ilave olarak 50TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. Ürettiği sütü, Bakanlık tarafından onaylı işletmelere fatura veya müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Süt Kayıt sistemi veri tabanına aylık olarak kayıt ettiren örgütlü yetiştiricilere ödenir” denildi.

Beşer Çeken