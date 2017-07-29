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Buzağılar güzellikte yarıştı

Ordu Büyükşehir Belediye ile Kabadüz Belediyesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği 16. Geleneksel Çambaşı Yaylası Şenlikleri'nin birinci günü renkli görüntülere sahne oldu.

Buzağılar güzellikte yarıştı

29 Temmuz 2017 17:12

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan şenlikte konuşan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, "Ordumuzun, Kabadüz ilçemizin var olan olan mükemmel doğasını, bütün Türkiye’ye, bütün dünyaya tanıtmayı amaç edindik. Şenliklerin tanıtıma ve dostlukların pekişmesine önemli katkısı var. Hepinize şenliğimize katıldığını için teşekkür ederim" dedi.

Farklı yarışmaların yapıldığı şenlikte buzağılar birbirleriyle en güzel olmak için yarıştı.Sahipleri tarafından süslenen buzalar jürinin karşısına geçti.

Yarışmada Ömer Yıldız'ın buzağısı birinci,Hakan Günaydın'ın buzağısı ikinci ve Sebahittin Kuru'nun buzağısı üçüncü oldu. Yayla şenliği düzenlenen konserlerle devam etti. 

Mustafa Bıyık


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