Kaza, saat 20.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e giden Enver Yaşik yönetimindeki 34 ZP 2463 plakalı yolcu otobüsü, ilçenin Sivas çıkışı Kızıldağ Konutları mevkisinde aynı yönde seyreden Emrah Çolak idaresindeki 46 BM 983 plakalı minibüse çarpmamaya çalışırken buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs içindeki 2'si çocuk, 3'ü personel ve 22 yolcusuyla şarampole devrildi. Aynı yönde seyreden Çolak yönetimindeki minibüs de kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 27 kişi ile minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aralarında durumu ağır olan minibüs şoförü ile 5 kişi ilk müdahalelerin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Uğur Yiğit