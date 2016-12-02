Diğer
Kategoriler

Buzlu yolda trafik kazası: 33 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde buzlu yolda kontrolden çıkan minibüs ile ona çarpmamak için manevra yapan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 33 kişi yaralandı.

Buzlu yolda trafik kazası: 33 yaralı

02 Aralık 2016 22:50
Buzlu yolda trafik kazası: 33 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 20.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e giden Enver Yaşik yönetimindeki 34 ZP 2463 plakalı yolcu otobüsü, ilçenin Sivas çıkışı Kızıldağ Konutları mevkisinde aynı yönde seyreden Emrah Çolak idaresindeki 46 BM 983 plakalı minibüse çarpmamaya çalışırken buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs içindeki 2'si çocuk, 3'ü personel ve 22 yolcusuyla şarampole devrildi. Aynı yönde seyreden Çolak yönetimindeki minibüs de kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 27 kişi ile minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aralarında durumu ağır olan minibüs şoförü ile 5 kişi ilk müdahalelerin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Uğur Yiğit 

Etiketler: kaza, Sivas-Erzincan karayolu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç