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'ByLock' davasında 33 polise tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 87'si tutuklu 144 polisin yargılandığı davada mahkeme heyeti, 33 sanığın tahliyesine karar verdi. Oy çokluğuyla alınan karara bir üye hakim muhalefet şerhi koydu.

ByLock davasında 33 polise tahliye

17 Ocak 2018 20:39

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 87'si tutuklu 144 polisin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de görülen duruşmada 84 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Gün boyu süren duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapan tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 33 tutuklu sanığın BTK'dan gelen ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce analizi yapılan kayıtlar ışığında suç vasfının ve hukuki durumlarının lehe yönde değişme ihtimali ile tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tutuklu bulundukları suçtan tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti tahliyelerine karar verilen 33 sanık polisin yurtdışına çıkışını da yasaklayarak duruşmayı 11 Nisan'a ertelendi.

Mahkemenin kararı ile davada tutuklu sanık sayısı ise 54'e düşerken bir üye hakim karara muhalefet etti. Üye hâkim muhalefet şerhinde, "Sanıkların 'ByLock' kullanıcısı olması, mevcut delil durumu, kaçma şüphelerinin bulunması dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına muhalefet şerhi yönünde oy kullanmıştır" ifadelerine yer verdi.

 

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