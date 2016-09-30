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ByLock kullanan 2 üsteğmen tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 üsteğmen mahkemece tutuklandı.

ByLock kullanan 2 üsteğmen tutuklandı

30 Eylül 2016 14:31

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda ByLock kullandıkları iddia adilen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görev yapan Üsteğmen A.H.M.'yi İstanbul'da, Üsteğmen A.S.'yi ise Samsun'da yakalayarak gözaltına aldı. 

TEM Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 2 üsteğmen bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren üsteğmenler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Muammer Ay


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