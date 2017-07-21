‘Bylock’ kullanan 21 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün iletişim ağı ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen 22 kişiye, geçtiğimiz günlerde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 22 kişiden 1’i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 21 kişi, kontrolün ardından adliyeye sevk edildi.

Ali Göç