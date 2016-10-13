Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan araştırma ve incelemelerde örgütün iletişim uygulaması ByLock kullandıkları ve yöneticilik yaptıkları belirlenen 17 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından 17 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 5'kadın 17 öğretmen gözaltına alındı. Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fadime Vurgun - Yasin Can