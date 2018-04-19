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ByLock kullanıcılarına eş zamanlı operasyon

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen ve örgüt içi kliptolu haberleşme sistemi olan by-lock sistemi kullancısı oldukları tespit edilen 7 eski Danıştay personeli kamu görevlisi olmayan 1 şahıs gözaltına alındı.

ByLock kullanıcılarına eş zamanlı operasyon

19 Nisan 2018 08:05

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak yapılan soruşturmada haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen ve örgüt içi kliptolu haberleşme sistemi olan by-lock sistemi kullancısı oldukları tespit edilen 7 eski  Danıştay personeli ile bu kurumun FETÖ/PDY  yapılanmasında görev aldığı tespit edilen kamu görevlisi olmayan 1 şahıs ; Ankara, siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana, Bursa illerinde  eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Etiketler: Bylock, fetö

 

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