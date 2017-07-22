Diğer
Kategoriler

Bylock operasyonunda 13 tutuklama

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 21 Bylock kullanıcısından 13'ü tutuklandı.

Bylock operasyonunda 13 tutuklama

22 Temmuz 2017 09:24

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün iletişim ağı Bylock kullananlara yönelik operasyon yapılmış ve 21 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 21 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen 21 kişiden Şeyma A., Zehra Y., Merve K., Gizem S., Sezer A., Enmar C., Yusuf A., Ufuk Y., Abdullah O., Zekeriya D., Mustafa B., Yunus Emre E. ve Kasım T. tutuklanırken, Ece A., Tuğba B., Esra S., Ersoy Ç., İsmet E., Göksel Naci C., Turan A. ve Havva İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!