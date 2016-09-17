Geçen yıl terör saldırıları yüzünden yarım yamalak eğitim gören öğrenciler, bu yıl da okula başlayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Şırnak’ta, terör örgütü PKK mensupları tarafından kazılan hendek, kurulan barikat ve tuzaklanan patlayıcılar yüzünden 14 Mart’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte onbinlerce aile çevre il ve ilçelere göç etmişti. Ancak yaklaşık 5 bin aile ise maddi durumları iyi olmadığı gerekçesiyle kent girişindeki Cudi Dağı eteklerinde çadır kurup, buraya yerleşmişti. Ramazan ve Kurban bayramlarını evlerinden uzak geçiren aileler ve çocukları, şimdi de yeni eğitim ve öğretim yılında okula başlayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

“Kızım gece-gündüz ağlıyor”

Kızının gece ve gündüz demeden okul için ağladığını belirten Halime Külter, “Kızımı okula nereye göndereceğimi bilmiyorum. Beş çocuğum var ve hiçbiri okula gitmiyor. Eşim bu sabah ağlamaklı oldu, ‘Param yok ve çocuklarımı nasıl okutacağım’ diyordu” dedi.

“Cizre’ye gitmek istiyoruz ancak her yer dolu”

Bu yıl 9. sınıfa başlayacağını ancak okula gidemeyeceğini anlatan Barış Külter, “Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı var. Elimiz kolumuz bağlı burada oturmak elimizden geliyor. Elimizden gelen hiçbir şey yok. Cizre’ye gitmek istiyoruz ama kalacak yurt yok. Her yer dolu” diye konuştu.

“Arkadaşlarımızın yanına gitmek istiyoruz”

Okula ve evlerine gitmek istediklerini dile getiren Kübra İdin, “Eğitimden mahrum kalmak istemiyoruz. Arkadaşlarımızın yanına gitmek istiyoruz. Okulu çok özledik” ifadelerinde bulundu.

“Çocuklarımız okula gönderilsin”

10 çocuğunun olduğuna dikkat çeken Fatma Külter, çocuklarının okula gönderilmesini istediğini vurguladı. Külter, şunları kaydetti: “Kimsenin evinde bir kuruşu yok ki çocukları okula göndersin. Burada sinek, böcek, toz içinde kalıyoruz. Gelin çadırlara bakın, hiçbir şeyimiz yok. Çadırımız gece soğuk, gündüz ise sıcaktır. Şimdi tek düşüncemiz çocuklarımızın eğitimi.”

Melih Yiğit