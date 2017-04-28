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'Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut 6 ayda 2 yıl yaşlandı'

Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar, fenomen diziler 'Diriliş Ertuğrul ve 'İçerde' üzerinden ilginç bir konuyu gündeme getirdi.

Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut 6 ayda 2 yıl yaşlandı

28 Nisan 2017 11:09

Mesut Yar'ın, "İçerde'yken Çöktüler" başlıklı yazısı şöyle:

"Diriliş Ertuğrul (TRT 1) dizisi bu hafta yayınlanmadı. Nedeni 'önümüzdeki bölümlerde artan aksiyon sahnelerinin zorluğu ve olumsuz hava koşulları' olarak duyuruldu.

Dizinin bir hafta yayınlanmamasının seyirci nezdinde ayrı kanal nezdinde ayrı dezavantajları var. Seyirci heyecanla beklediği yeni bölümle buluşamıyor, kanal ise ciddi bir Reklam gelirinden oluyor. Bu işler zor.
Bakın, dikkatinizi çekti mi bilmem ama İçerde (Show TV) dizisinin başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli 6 ayda resmen 2 yıl yaşlandı. Malum dizide aksiyon bitmiyor.

Aynı manzarayı yakın zamanda asker dizilerinde de göreceğiz. Sahnelerin çekimi ayrı, rol alması ayrı dert yaşatıyor.

Peki, nasıl olacak? Hiçbir şey olmayacak. Tüm ekip 200 dakika dizi çekmek için 400 dakika yaşlanacak.
Biz izleyiciler de bitmeyen iştahımızla bu yaşlanmayı kolaylaştıracağız!" 

Etiketler: Diriliş Ertuğrul, içerde


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