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Çağdaş Hukukçular Derneği üyelerine polis müdahalesi

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla faaliyetlerine son verilen Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) mensupları ile polis ekipleri arasında yaşanan arbedenin sonucunda çok sayıda dernek üyesi gözaltına alındı.

Çağdaş Hukukçular Derneği üyelerine polis müdahalesi

12 Kasım 2016 08:04
Çağdaş Hukukçular Derneği üyelerine polis müdahalesi - Tıkla İzle

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği’nin faaliyetlerine devam etmek isteyen üyeleri ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Dernek faaliyetlerini sürdürmek isteyen 50 dernek üyesi, kendilerini Halkın Hukuk Bürosu’na kilitledi. Dernek faaliyetlerini sonlandırmaları sonuncunda müdahale edilmeyeceğini bildiren polis ekipleri, uzun süre dernek üyelerini ikna etmeye çalıştı. Dernek üyelerine destek vermek için gelen vatandaşlar sokak üzerinde uzun süre slogan attı. Polis ekipleri gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen bölgeden ayrılmayan gruba polis, biber gazıyla müdahalede bulundu.

Dernek üyeleri ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlanamaması üzerine müdahalede bulunma kararı alan Çevik Kuvvet ekipleri, Özel Harekat Şubesi polislerinden destek aldı. Bölgeye çok sayıda polis zırhlı aracı, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Yanlarında getirdikleri koçbaşı ve zincir kesme makasıyla kapıyı açan polis ekipleri. Dernek üyelerini teker teker dışarı çıkardı. Müdahale sırasında polis ekiplerine mukavemette bulunan çok sayıda dernek üyesi gözaltına alındı.

Etiketler: Çağdaş Hukukçular Derneği, İçişleri Bakanlığı, ohal


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