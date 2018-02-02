'Çağdaş Tıbbın Öncülerinin Keşfi' kongresinden Türk öğrenciye ödül

Yunanistan’ın Selanik kentinde 3’üncüsü gerçekleştirilen “Çağdaş Tıbbın Öncülerinin Keşfi” isimli uluslararası kongrede İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne ödül geldi. Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Esra Dandin’in ilk yazar olduğu poster çalışması, 75 poster arasından seçilerek ödüle layık görüldü. Esra Dandin’in, “Farklı Sosyo-ekonomik Seviyelerdeki Türk Kadınlarının Anne Ve Çocukta Görülen Obeziteye Bağlı Hamilelik Komplikasyonları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri” başlıklı çalışmasının, önümüzdeki günlerde Yunan İmmünoloji Birliği’nin bilimsel dergisinde özel sayı olarak yayınlanağı belirtildi.

Konferansta İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Angelos Sikalidis ve Yrd. Doç. Dr. Aleksandra Kristo birer sunum gerçekleştirirken, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri Esra Dandin, Merve Öztağ, Pelin Uğur, Arda Deliismail ve Büşra Gültekin de poster çalışmalarıyla konferans kapsamında düzenlenen yarışmaya katıldı.

