13-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan kongreye dünyadan ve Türkiye’den 40’ın üzerinde katılımcı katıldı. Üç gün boyunca 80’den fazla sunumun yapılacağı kongre de ilaç tasarımındaki son yenilikler, Kanser, HIV, Diyabet, Alzheimer gibi hastalıklar alanında yapılan çalışmalar önemli tartışma konuları arasında yer alıyor.

“Türkiye’de böyle bir kongrenin yapılması bizim için gurur verici”

Konuya ilişkin açıklama yapan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç , “Doç. Dr. Serdar Durdağı Tıp Fakültemize dört yıl önce katıldı. Dört yıl önce kendisinin bir hedefi vardı. Hedefi ilaç tasarımı kongresini Türkiye’deki en önemli toplantılardan biri haline getirebilmekti. Gerçektende bunda çok başarılı oldu, şuanda dördüncüsü yapılmaktadır. Bu toplantıda 40’ın üzerinde katılımcı var. Bu alan için önemli bir rekor sayılabilir. İlaç tasarımı çok önemli çünkü birçok hastalığın tedavisi artık bilgisayar simülasyonlarında başlıyor. Bilgisayar simülasyonları bir ilacın günlük yaşantıya aktarılmasında araştırmacılara büyük zaman kazandırıyor. Böylelikle sponsorlar bazı harcamalardan da kurtulmuş oluyor. Bu ilaç tasarımı kongresinde tüm dünyadan konuşmacılar önümüzdeki yıllarda klinik kullanıma girebilecek ihtimali bulunan ilaç tasarımı üzerine görüş alışverişinde bulunmaktalar. Bunu Türkiye’de gerçekleşmesi bizim açımızdan da gurur verici” dedi.

“İnsan sağlığını etkileyen her türlü hastalık tartışılacak”

Dört yıldır yapılan Kongreye ev sahipliği yapan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Durdağı, “İlaç tasarımı kongresinin bu yıl dördüncüsünü yapıyoruz. Her geçen yıl katılımcılar artıyor ve daha fazla bilimsel bildiriye ev sahipliği yapıyoruz. Bu kongrenin önemi şu tüm dünyadan sadece akademiden değil endüstriden, ilaç firmalarından birçok katılımcı buraya geliyor. İlaç tasarımı alanındaki son gelişmeleri bizimle paylaşıyorlar. Bu kongrenin en fazla katkı sağladığı alanlardan biriside hem akademiden hem endüstriden katılanları bir araya getirip ikili iş birliklerinin artmasına ev sahipliği yapmak. Kongrede 80’den fazla sözlü sunum olacak. 150’den fazla poster bildirisiyle katılımcılar bildiri sunacaklar. Çok önemli başka yerde yayınlanmayan çalışmalarını bizimle paylaşacaklar. Bu kongrede rasyonel ilaç tasarımının konuşulmasını düşünüyoruz. Dolayısıyla her türlü insan sağlığını etkileyen hastalıklar bu kongrede tartışılacak” diye konuştu.

Kongrenin ana temasının kanser ve benzeri hastalıklar olduğunu söyleyen Durdağı sözlerine şöyle devam etti;

“Dünyadaki insanların sağlığını etkileyen son yıllarda artış gösteren kanser ve buna benzer hastalıklar tabii ki kongrenin ana temalarından birisini oluşturuyor. Kanser, AIDS, Diyabet, gibi hastalıklar kongrede üç gün boyunca tartışılacak konular. Kongrede ilaç tasarımı yeni ilaçların geliştirilmesi için ne tür tekniklerim geliştirildiği, son teknolojilerin neler olduğu gibi bilgi aktarımı olacak. Dolayısıyla insanlar bu kongreden döndükleri zaman kendi çalışmalarını yeni fikirlere göre şekillendirebilecekler. Buda çok önemli sonuçlar doğurabilir. Laboratuarlarında kendi çalışmalarını bu kongreye göre yeniden tasarlayabilirler. Yeni iş birlikleri oluşturabilirler”.

