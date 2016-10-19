Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Çağrı merkezi dolandırıcılarına operasyon kamerada

Çağrı merkezi dolandırıcılarına operasyon kamerada

İstanbul Esenyurt’ta çağrı merkezi kurarak telefonla vatandaşı dolandıran şebeke, polis operasyonuyla çökertildi. Polis kamerasına yansıyan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Çağrı merkezi dolandırıcılarına operasyon kamerada

19 Ekim 2016 15:35
Çağrı merkezi dolandırıcılarına operasyon kamerada - Tıkla İzle

Esenyurt’ta kurulan bir çağrı merkezi vasıtasıyla vatandaşların dolandırıldığı ihbarını alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmada şebeke üyelerinin vatandaşları arayıp ya da mesaj atıp, “Bedava akıllı cep telefonu kazandınız, çeyrek altın kazandınız, hukuk bürosundan arıyoruz borcunuz var ödemezseniz icralık olacaksınız, sağlık poliçesi yaptırdınız yıllık ücretini ödemezseniz icralık olacaksınız” şeklinde cümleler kurarak dolandırdıkları belirlendi. Bahse konu çağrı merkezinin suç işlemek amacıyla örgütlü bir şekilde çalıştığı ve liderinin “dolandırıcılık” suçundan firari olarak aranma kaydı bulunan M.K. (42) olduğunu tespit eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinin 6. katındaki çağrı merkezine baskın düzenledi. Operasyonda M.K. (42), H.B. (19), V.K. (19), A.G. (44) isimli zanlılar gözaltına alındı. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda S.A. (38) isimli zanlı da Edirne’de yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: çağrı merkezi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!