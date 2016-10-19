Esenyurt’ta kurulan bir çağrı merkezi vasıtasıyla vatandaşların dolandırıldığı ihbarını alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmada şebeke üyelerinin vatandaşları arayıp ya da mesaj atıp, “Bedava akıllı cep telefonu kazandınız, çeyrek altın kazandınız, hukuk bürosundan arıyoruz borcunuz var ödemezseniz icralık olacaksınız, sağlık poliçesi yaptırdınız yıllık ücretini ödemezseniz icralık olacaksınız” şeklinde cümleler kurarak dolandırdıkları belirlendi. Bahse konu çağrı merkezinin suç işlemek amacıyla örgütlü bir şekilde çalıştığı ve liderinin “dolandırıcılık” suçundan firari olarak aranma kaydı bulunan M.K. (42) olduğunu tespit eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinin 6. katındaki çağrı merkezine baskın düzenledi. Operasyonda M.K. (42), H.B. (19), V.K. (19), A.G. (44) isimli zanlılar gözaltına alındı. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda S.A. (38) isimli zanlı da Edirne’de yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.