Çaldıkları parayla alem yapan bilgisayar korsanları böyle yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine ulaşan çok sayıda kişi, banka hesaplarından kontrol dışı para aktarıldığını belirterek şikayetçi oldu. Bankaların mobil hizmet ağlarını instagram ve facebook gibi sosyal medya platformlarında açtıkları reklamlarla müşterilerin işlemlerini ‘phishing’ diye tabir edilen ‘oltalama’ yöntemiyle yönlendiren bilgisayar korsanları hakkında çalışma başlatan polis, şebeke üyelerini tek tek tespit etti.

14 bilgisayar korsanına baskın

Şebekeye mensup korsanları 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alarak izleyen siber polisi, İstanbul ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şebeke lideri Mehmet Ş.D., Ali. E.E., Yıldırım C., Abdurrahman K., Abdülkadir T., Burak Ö., Orkun S., Hüseyin C.Y., Cemal A., Furkan G., Selin A., Taner K., Ümit T. ve Bilgin Y. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 11 dizüstü bilgisayar, 6 hafıza kartı, 4 adet harddisk, farklı marka ve modelde 19 adet cep telefonu, 21 faklı operatörlere ait sim kart, farklı bankalara ait 16 ayrı kredi kartı, 2 adet banka dekontu, farklı şahıslara ait 21 adet nüfuz cüzdanı, ehliyet, işlem slipleri ve 15 bin 587 lira para ele geçirildi. Şebekeye ait lük bir jipe de el konulurken, ‘oltalama’ siteler aracılığıyla yaklaşık 219 vatandaşın mağdur olduğu ve yaklaşık 370 bin liranın korsanlarca ele geçirildiği öğrenildi.

Elde ettikleri paralarla gece kulüplerinde eğlenmişler

Baskınlarda yakalanan şebeke lideri Mehmet Ş.D., Ali. E.E., Yıldırım C., Abdurrahman K., Abdülkadir T., Burak Ö., Orkun S., Hüseyin C.Y., Cemal A., Furkan G., Selin A., Taner K., Ümit T. ve Bilgin Y. adlı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 8’i, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon anı polis kamerasında

Öte yandan banka müşterilerinin hesaplarını ‘oltalama’ yöntemiyle dolandıran korsanlara yönelik düzenlenen operasyon polis kamerasından saniye saniye görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, bir alışveriş merkezinde yemek yerken yakalanan korsanların, AVM ortasında yere yatırıldığı ve ellerine kelepçe vurulduğu yer alıyor. Polisin elde ettiği bazı görüntülerde ise bilgisayar korsanlarının elde ettikleri paraları gece kulüpleri ve tatil beldelerinde harcadıkları görülüyor.

Sadık Kahraman