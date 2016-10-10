A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu üçüncü maçında İzlanda'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından milli takım oyuncusu Hakan Çalhanoğlu basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Hakan Çalhanoğlu, İzlanda'nın galibiyeti hak ettiğini ifade ederek, "İzlanda'ya karşı zor olacağını biliyorduk. 2 sene önce yine burada oynamıştık ve kazanamamıştık. Bu sefer daha iyi konsantre olup iyi başlamak istedik. Bunu da yaptık. İlk 40 dakika iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Sonra yediğimiz iki gol bizi mahvetti. Şanssız bir gol yedik, ardından ikincisi geldi. İzlanda'da geri dönmek de zor. Adamlar 90 dakika yüzde 100'ünü veriyor. Yani hiçbir eksik bırakmıyorlar. Bizi zor durumda bıraktılar. Yine de bu maçtan çok şey alabiliriz. İnşallah önümüzdeki kampta, Kosova ve Finlandiya karşısında galibiyet alırız. O zaman her şeyin tersi olabilir" şeklinde konuştu.

Hava şartlarının çok zorlu olduğunu kaydeden Çalhanoğlu, "Zaten ilk yarı rüzgara karşı oynadık. Volkan abinin gönderdiği uzun toplar istediği yere gitmedi. Hava bizi zor durumda bıraktı. İki gereksiz gol yedik ve 90 dakika boyunca hiç öne doğru hücum yapamadık" diye konuştu.

Kaan Ülker