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Çalımbay: “Cüneyt Çakır, verilmemesi gereken bir penaltı, bir faul verdi”

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hakemin verdiği penaltı yanlıştı. Ya Cüneyt Çakır’ın bana karşı bir şeyi var, ben onu da anlamıyorum, Kasımpaşa’dayken de aynı şeyi yaptı. Şimdi de aynı şeyi yapıyor. Verilmemesi gereken bir penaltı, bir faul verdi" dedi.

Çalımbay: “Cüneyt Çakır, verilmemesi gereken bir penaltı, bir faul verdi”

14 Ağustos 2017 09:24
Rıza Çalımbay, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ligin ilk maçları zor olur. Takımın oturmamış olabilir, eksikleriniz olabilir. Bu da öyle maçlardan bir tanesiydi. Biz ilk 10 dakika istediğimiz gibi oynamadık. Ondan sonra gerçekten iyi oynadık. İkinci yarı oyuncu değişikliği olsun taktik değişikliği olsun istediğimiz her şeyi yaptık. Maalesef bir duran top ve bir penaltıdan mağlup olduk. Eksiklerimiz var, onları bugün çok hissettik” dedi.

"Hakemin verdiği penaltı yanlıştı"

Maçın hakemi Cüneyt Çakır hakkında konuşan Çalımbay, “Ben en çok yaptığı hatalardan dolayı hakeme şey oldum. Hakemin verdiği penaltı yanlıştı. Ya Cüneyt Çakır’ın bana karşı bir şeyi var, ben onu da anlamıyorum, Kasımpaşa’dayken de aynı şeyi yaptı. Şimdi de aynı şeyi yapıyor. Verilmemesi gereken bir penaltı, bir faul verdi. Bu mazeret değil ama bu seviyeye gelmiş bir hakem arkadaşın böyle yanlış yapmaması gerekiyor. Bunu biz telafi ederiz. Benim takımın 2-3 haftaya ihtiyacı var. Bir iki transfer ve eksiklerin takıma dönmesiyle tempomuzu arttırarak istediğimiz yere geleceğiz” şeklinde konuştu. 

Kaan Kızıl


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