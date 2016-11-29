Manavgat'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, Eski Hisar Mahallesi 9530 Sokak Hisar Mezarlığı duvarının kenarında terk edilmiş plakasız bir motosiklet buldu. Düz kontak ile çalıştırıldığı belirlenen motosikletin yapılan sorgulamasında çalıntı olduğu belirlendi.

Hayri Tandır'a ait 07 LBU 48 plakalı motosikletin, 3 Ağustos 2014 tarihinde çalındığı ve motosiklet sahibinin Cumhuriyet Karakoluna çalıntı başvurusunda bulunduğu belirtildi. Motosiklet, olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yediemin otoparkına çekildi.

Arif Kaplan